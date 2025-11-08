Победа Азербайджана в Отечественной войне показала всему миру мощь азербайджанской армии - ветеран

БАКУ /Trend/ - Начавшаяся 27 сентября 2020 года Отечественная война и блестящая победа Азербайджана еще раз доказали всему миру, что азербайджанская армия и народ способны преодолеть любые испытания.

Об этом Trend сказал участник первой и второй карабахских войн, ветеран Ниджат Балаев по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Ниджат Балаев, родившийся в 1976 году в Гобустанском районе, сказал, что его бесконечная любовь к родине с юных лет звала его на поле боя.

"В первой Карабахской войне я служил на Муровдагском направлении 4 года и 9 месяцев. За это время я был ранен три раза. Когда началась Отечественная война, была создана оперативная группа специального назначения, состоящая из участников первой Карабахской войны. В составе этой группы я участвовал в боях на Ходжавендском, Губадлинском и Зангиланском направлениях", - отметил он.

Ветеран сказал, что 8 ноября 2020 года он был ранен в центре Губадлы, но не покинул боевую позицию.

"После оказания первой помощи я вернулся в бой. В тот день мы объединились, как кулак за Родину", - подчеркнул он.

Ниджат Балаев отметил, что Победа в Отечественной войне - это торжество единства азербайджанского народа, профессионализма нашей армии и решительной воли Верховного главнокомандующего.

"В связи с этой Победой поздравляю весь наш народ, героический состав Вооруженных сил Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим, моих соратников и братьев-ветеранов. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Мы в долгу перед ними и их семьями. Пусть Всевышний убережет будущие поколения от войны и ее последствий", - сказал он.

