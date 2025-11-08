В Азербайджане отмечают День Победы

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечается 8 ноября - День Победы.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике", подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, ежегодно 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении на линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую позднее название "Железный кулак". С завершением продолжавшейся 44 дня Отечественной войны был положен конец почти тридцатилетней оккупации азербайджанских земель. Территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

Освобождение от оккупации 8 ноября дорогого сердцу каждого азербайджанца жемчужины Карабаха - города Шуша, сыграло решающую роль в ходе войны, приведя к признанию своего поражения военно-политическим руководством противника и прекращению им боевых действий.

Операция по освобождению города Шуша от оккупации навсегда останется в истории. Шуша - венец и бьющееся сердце Карабаха, является естественным укреплением, и войти в город на танках или с другим тяжелым вооружением было невозможно. Было два варианта взять город. В первом случае силы противника можно было уничтожить авиаударами, артиллерийским огнем. Командование не пошло на это, так как бомбардировка города привела бы к большим разрушениям. Поэтому в качестве альтернативы была выбрана тактика рукопашного боя. Героические солдаты и офицеры азербайджанской армии с легким оружием пересекли густые леса, скалы и горы и уничтожили врага в рукопашном бою.

Учитывая историческое значение города Шуша и его освобождения от оккупации, эта беспрецедентная победа, ставшая торжеством боевой решимости и силы нашего народа, имеет исключительное значение с точки зрения дальнейшего развития и престижа нашего государства. День Победы торжественно отмечается 8 ноября каждого года.

10 ноября 2020 года Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных операций в зоне конфликта. Согласно заявлению, 20 ноября Агдам, 25 ноября - Кельбаджар, а 1 декабря - Лачин были освобождены от оккупации без единого выстрела и человеческих потерь. Таким образом, военная победа Азербайджана вынудила Армению капитулировать.

После 44-дневной Отечественной войны Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев предложил Армении мир для установления прочного мира в регионе. Однако Армения не приняла руку мира, протянутую Азербайджаном, и продолжала совершать террористические акты и провокации на наших территориях. В ответ Азербайджан начал локальные антитеррористические мероприятия. Менее чем за 24 часа армянские сепаратисты были вынуждены сдаться перед мощью Азербайджанской армии.

В результате, подразделения вооруженных сил Армении, незаконные армянские вооруженные формирования сложили оружия, покинули боевые позиции и военные посты и были полностью разоружены. В Карабахе был ликвидирован режим нелегальной хунты, арестованы основные руководители сепаратистов, а Азербайджан полностью восстановил суверенитет на всей своей территории.