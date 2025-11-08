Для меня большая честь находиться в Азербайджане в этот славный день - турецкий турист

БАКУ /Trend/ - Находиться в Азербайджане в этот знаменательный день - 8 ноября - День Победы - для меня большая честь.

Об этом Trend сказал турецкий турист Асим Гюнгёр по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Он поделился своими впечатлениями от Дня Победы.

"Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь, в этот национальный праздник Азербайджана. Да будет благословен этот День Победы! Желаю, чтобы наш народ всегда жил в единстве и равенстве", - отметил турист.

Асим Гюнгор также коснулся отношений между Азербайджаном и Турцией и отметил, что братские отношения между двумя странами уникальны.

"Как сказал Общенациональный лидер Гейдар Алиев, мы – одна нация, два государства. Мы не просто братья, мы - нация с общими корнями и духовными ценностями. Иногда братьев может разделять расстояние, но их связывают тесные и глубокие узы", - сказал он.

В заключение турецкий гость выразил уверенность в вечности единства двух стран:

"Сегодня очень важный и значимый день как для Азербайджана, так и для Турции. Надеюсь, это единство и наше братство будут вечными".

