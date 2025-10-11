В Иране назвали объем иностранных инвестициях в провинцию Исфахан

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) объём иностранных инвестиций, привлечённых в провинцию Исфахан, вырос в 36 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор департамента экономики и финансов провинции Исфахан Насер Ярмохаммадян в ходе брифинга.

По его словам, за указанный период в Исфахан поступило около 172 млн долларов США иностранных инвестиций. В общей сложности были выданы лицензии на 16 проектов с участием иностранных инвесторов.

Чиновник отметил, что столь значительный рост свидетельствует о повышении интереса иностранных инвесторов к промышленной инфраструктуре и экономическому потенциалу Ирана.

Он также подчеркнул, что внедрение новых технологий в промышленный сектор способствует повышению эффективности производства, созданию рабочих мест и укреплению национального производства. Этот процесс играет ключевую роль в развитии ненефтяного экспорта и снижении зависимости страны от нефтяных доходов.

Отмечается, что Иран последовательно реализует меры по развитию ненефтяного сектора экономики и привлечению иностранных инвестиций в различные отрасли.