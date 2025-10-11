Узбекистан и Китай обсудили формирование совместного инвестиционного альянса

ТАШКЕНТ /Trend/ - 8 октября заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзат Касимов встретился с председателем Ассоциации китайских предпринимателей в Узбекистане Лю Ю, передает Trend.

Сообщается, что Ассоциация объединяет свыше 100 китайских компаний, успешно действующих в стране в таких отраслях, как строительство, инжиниринг, сельское хозяйство, энергетика и телекоммуникации.

В ходе переговоров стороны обсудили инициативы по созданию Комплексного центра поддержки узбекско-китайских совместных предприятий, учреждению Центра привлечения инвестиций в индустриальные парки Узбекистана, проведению инвестиционных роуд-шоу в Китае, а также формированию Узбекско-китайского инвестиционного альянса.

Как было отмечено на встрече, реализация данных инициатив позволит укрепить промышленное сотрудничество, привлечь дополнительные прямые инвестиции и ускорить внедрение передовых технологий в производство.