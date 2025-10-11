Выросли денежные переводы из Латвии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В первой половине текущего года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Латвию составил 2,113 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель на 856 тысяч долларов США или на 68,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Согласно информации, доля Латвии в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж за отчетный период составила 0,9%.

За первые 6 месяцев текущего года объем денежных переводов физических лиц из Латвии в Азербайджан составил 3,110 миллиона долларов США, что на 579 тысяч долларов США или 22,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период доля Латвии в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 0,6%.

За первое полугодие 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Латвию составил 2,113 миллиона долларов США, а в обратном направлении – 3.110 миллиона долларов США.

В целом за первые 6 месяцев 2025 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 238,180 миллиона долларов США. Это на 21,420 миллиона долларов США или на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом за отчетный период объем денежных переводов физических лиц из-за рубежа в Азербайджан составил 533,957 миллиона ​​долларов США, что на 33,847 миллиона ​​долларов США или на 6% меньше, чем за первое полугодие 2024 года.