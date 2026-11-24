БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Индонезия планируют организовать совместную программу, направленную на развитие образовательных и культурных связей, которая будет включать презентацию стипендиальных программ, продвижение культуры и проведение выставок.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми на Индонезийском бизнес-форуме в Баку.

"Мы планируем провести презентацию стипендиальных программ: стипендий, предлагаемых Фондом Гейдара Алиева для индонезийских студентов, и стипендий, которые Индонезия предоставляет азербайджанским студентам для обучения в нашей стране», — сказал посол.

Кроме того, программа будет включать совместное мероприятие по продвижению культуры, которое может пройти в Джакарте или на Бали.

"Еще одним направлением станет организация выставки, посвященной культуре, искусству и истории двух стран. На ней могут быть представлены произведения искусства и изделия народных промыслов. Выставку можно провести как в Индонезии, в частности на Бали, так и в Баку. Мы хотим объединить первые три инициативы в единую программу комплексного продвижения. Это позволит одновременно представить образовательные возможности и укрепить культурные связи между нашими странами", - отметил Берлиан Хелми.