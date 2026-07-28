Пассажиропоток на паромах ASCO вырос в I полугодии

БАКУ/Trend/ - Паромами Азербайджанского Каспийского морского пароходства» (ASCO), входящего в компанию AZCON Holding, в первом полугодии 2026 года было перевезено 13 219 пассажиров.

Как сообщили в ASCO, этот показатель на 3,41% превышает аналогичный период прошлого года. Так, за первые шесть месяцев 2025 года паромами перевезено 12 783 пассажира.

Отмечается, что в отчетном периоде самый высокий пассажиропоток был зафиксирован в июне. В этом месяце паромами ASCO перевезено 2 944 пассажира, что на 25,6% больше по сравнению с июнем прошлого года.

В январе–июне по маршрутам Алят–Курык и Курык–Алят перевезено в общей сложности 8 497 пассажиров. Из них 4 658 человек совершили поездку по направлению Алят–Курык, а 3 839 – по маршруту Курык–Алят.

За тот же период по маршрутам Алят–Туркменбаши и Туркменбаши–Алят перевезено 4 722 пассажира. На этом направлении 2 692 пассажира проследовали по маршруту Алят–Туркменбаши, а 2 030 – по направлению Туркменбаши–Алят.