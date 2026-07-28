Расширяется сотрудничество между Азербайджаном и Кореей в сфере цифровизации госфинансов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 июля заместитель министра финансов Азербайджанской Республики Хималай Мамишов встретился с делегацией Корейской службы фискальной информации (KFIS).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов Азербайджана.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы реформ, проводимых в направлении цифровой трансформации в управлении государственными финансами Азербайджана, изучения передового опыта Кореи в этой сфере, проектирования систем цифрового финансового контроля и казначейства, а также разработки дорожной карты. Сообщено, что в рамках проекта предусматриваются оценка существующих процессов и информационных систем в управлении государственными финансами, изучение международного опыта и разработка современных цифровых решений в соответствии с потребностями Азербайджана.

Х. Мамишов отметил, что цифровая трансформация в управлении государственными финансами является одним из важных направлений институциональных реформ, проводимых в стране. Высоко оценив экспертную и консалтинговую поддержку корейской стороны, он подчеркнул важность продолжения сотрудничества в направлении достижения конкретных результатов, трансфера знаний и технологий, повышения институционального потенциала и формирования современной модели управления цифровыми государственными финансами.

Было подчеркнуто, что в апреле текущего года делегация министерства финансов в рамках рабочего визита в Республику Корея ознакомилась с опытом цифрового управления государственными финансами на основе системы «dBrain+». Также ранее в ходе встречи министра финансов Сахиля Бабаева с делегацией во главе с президентом KFIS Сок Хо Юном был подписан меморандум о сотрудничестве в области цифровизации государственных финансов. В рамках этого сотрудничества на основе опыта Кореи по системе «dBrain+» состоялся обмен опытом в направлении создания в нашей стране единой Информационной системы цифровых государственных финансов, централизации финансовой информации, повышения прозрачности, подотчетности и эффективности в управлении государственными финансами.

На следующем этапе проекта при консалтинговой поддержке корейской стороны предусматриваются диагностика текущего состояния управления государственными финансами, развитие механизмов внутреннего финансового контроля, интеграция данных и интерфейсов между информационными системами, разработка моделей анализа фискальных рисков и ролевых панелей управления. В качестве результата проекта планируется разработка концептуального дизайна цифровой казначейской системы и поэтапной дорожной карты внедрения.

В ходе встречи приоритетными направлениями будущего сотрудничества были определены применение решений на основе ИИ в управлении государственными финансами, бюджетное прогнозирование и раннее выявление фискальных рисков, совершенствование инфраструктуры аудита и контроля, а также укрепление структуры кибербезопасности государственных финансовых информационных систем.

В завершение встречи между Центром цифровых финансов министерства финансов и KFIS был подписан Меморандум о взаимопонимании по проектированию систем цифрового финансового контроля и казначейства Азербайджана и разработке дорожной карты.