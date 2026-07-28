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Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)

Культура Новость 28 июля 2026 15:17 (UTC +04:00)
Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)
Фото: Arts Council Azerbaijan
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В городе Измит (провинция Коджаэли, Турция) прошёл Международный художественный воркшоп, объединивший художников из разных стран мира. Азербайджан на мероприятии достойно представили члены Arts Council Azerbaijan - Нигяр Алиева и Лейлифяр Мусеибова, говорится в сообщении организации.

На протяжении недели участники работали над созданием новых произведений, обменивались профессиональным опытом, знакомились с современными художественными практиками и культурными традициями разных стран. Итогом творческой резиденции стала выставка, где были представлены работы, созданные в ходе воркшопа.

Участие азербайджанских художниц стало важным вкладом в развитие международного культурного сотрудничества, укрепление профессиональных связей и продвижение современного искусства Азербайджана на мировой художественной сцене.

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Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)
Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)
Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)
Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)
Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)
Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)
Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)
Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)
Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)
Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)
Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)
Современное искусство Азербайджана представлено на международной площадке в Турции (ФОТО)

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