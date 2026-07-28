Обсуждены вопросы развития азербайджанской литературы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с председателем Союза писателей Азербайджана, народным писателем Анаром Рзаевым, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития литературного процесса в стране, поддержки современной азербайджанской литературы, совершенствования библиотечного дела, популяризации культуры чтения, расширения творческих возможностей молодых писателей, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в этих направлениях.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам отбора литературных произведений для создания фильмов по государственному заказу, написания сценариев, популяризации азербайджанской литературы, а также производства художественных и документальных фильмов, посвящённых жизни и творчеству выдающихся азербайджанских писателей.

Участники встречи подчеркнули, что укрепление сотрудничества между государственными и общественными институтами станет важным фактором развития национальной литературы и будет способствовать дальнейшему обогащению культурной жизни общества.

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