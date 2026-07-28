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Обсуждены вопросы развития азербайджанской литературы (ФОТО)

Социум Новость 28 июля 2026 15:41 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы развития азербайджанской литературы (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с председателем Союза писателей Азербайджана, народным писателем Анаром Рзаевым, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития литературного процесса в стране, поддержки современной азербайджанской литературы, совершенствования библиотечного дела, популяризации культуры чтения, расширения творческих возможностей молодых писателей, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в этих направлениях.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам отбора литературных произведений для создания фильмов по государственному заказу, написания сценариев, популяризации азербайджанской литературы, а также производства художественных и документальных фильмов, посвящённых жизни и творчеству выдающихся азербайджанских писателей.

Участники встречи подчеркнули, что укрепление сотрудничества между государственными и общественными институтами станет важным фактором развития национальной литературы и будет способствовать дальнейшему обогащению культурной жизни общества.

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Обсуждены вопросы развития азербайджанской литературы (ФОТО)
Обсуждены вопросы развития азербайджанской литературы (ФОТО)
Обсуждены вопросы развития азербайджанской литературы (ФОТО)
Обсуждены вопросы развития азербайджанской литературы (ФОТО)
Обсуждены вопросы развития азербайджанской литературы (ФОТО)
Обсуждены вопросы развития азербайджанской литературы (ФОТО)
Обсуждены вопросы развития азербайджанской литературы (ФОТО)
Обсуждены вопросы развития азербайджанской литературы (ФОТО)

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