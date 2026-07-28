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В Халг Банк назначены новые советники

Экономика Новость 28 июля 2026 16:26 (UTC +04:00)
В Халг Банк назначены новые советники
Фото: Xalq Bank

В ОАО «Халг Банк» в рамках совершенствования модели корпоративного управления и оптимизации управленческих процессов внесены изменения в состав Правления.

Согласно изменениям, количественный состав Правления уменьшен с 7 до 5 членов, Нателла Шахвердиева и Нигяр Биляндарли назначены советниками председателя Правления. До назначения на эти должности Н. Шахвердиева и Н. Биляндарли занимали должности заместителей председателя Правления.

Проводимые изменения направлены на более эффективную организацию структуры.

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