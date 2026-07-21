В Азербайджане предложили сделать национальную одежду частью современной моды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе министерства культуры Азербайджана, под руководством заместителя министра культуры Саадат Юсифовой состоялась рабочая встреча на тему "Стилизация национальной одежды: современные проблемы и пути их решения", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В мероприятии приняли участие члены Подкомитета по разработке стандартов национальной одежды, дизайнеры одежды, представители частного сектора, производители, а также специалисты в области креативных индустрий.

В ходе встречи обсуждались вопросы сохранения национальной одежды и ее научно обоснованной интеграции в современную моду, необходимости сохранения исторических, художественных и семантических особенностей при стилизации, возвращения элементов национального костюма в повседневную жизнь, развития отечественных брендов и расширения возможностей массового производства.

Саадат Юсифова подчеркнула, что интеграция национальной одежды в современную моду не должна носить случайный характер, а должна представлять собой последовательный процесс, основанный на научных исследованиях, сотрудничестве специалистов и институциональной поддержке. По ее словам, национальный костюм должен восприниматься не только как музейный экспонат, но и стать неотъемлемой частью повседневной жизни и современных креативных индустрий.

Участники встречи представили свои предложения, ознакомились с примерами международного опыта и определили дальнейшие направления совместной работы.

Отмечалось, что данная инициатива направлена на реализацию положений Концепции "Культура Азербайджана – 2040", предусматривающей интеграцию культурного наследия с современными креативными индустриями, сохранение национальных культурных ценностей на основе инновационных подходов, развитие креативной экономики и обеспечение устойчивого использования культурного наследия.

Министерство культуры намерено продолжить сотрудничество с другими государственными структурами, а также научными учреждениями, дизайнерами, производителями и другими заинтересованными сторонами для дальнейшего развития национального костюмного наследия в соответствии с требованиями современности.

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