МИД Буркина-Фасо распространил информацию о меморандуме с БИГ

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Буркина-Фасо на своей официальной странице в Facebook распространило информацию о Меморандуме о взаимопонимании, подписанном с Бакинской инициативной группой (БИГ).

Согласно информации, документ был подписан 11 июля 2026 года в Баку гендиректором INHEI Филиппом Сандвиди и исполнительным директором БИГ Аббасом Аббасовым и вступил в силу в соответствии с нормами международного права.

Было отмечено, что меморандум определяет правовую базу долгосрочного сотрудничества между сторонами в сферах научных исследований, обучения, академического обмена и стратегического диалога. Документ предусматривает организацию обмена экспертами и исследователями, реализацию совместных научно-исследовательских проектов, проведение семинаров, обучающих программ, конференций и экспертных дискуссий для студентов, дипломатов и академического состава INHEI.

Сообщается, что это сотрудничество создаст новые возможности для расширения связей INHEI с международными школами и исследовательскими центрами, а также для повышения профессиональных компетенций сотрудников института.

Филипп Сандвиди отметил, что сотрудничество, налаженное с БИГ, полностью соответствует политике высшего руководства Буркина-Фасо по диверсификации международных партнерств и внесет вклад в укрепление дипломатической деятельности страны на международной арене.

Согласно информации, стороны будут регулярно информировать друг друга о проделанной работе в рамках реализации меморандума.

Отмечается, что данное сотрудничество считается важным этапом в расширении географии деятельности БИГ в африканском направлении. Если ранее БИГ подписывала документы о сотрудничестве с политическими партиями и политическими движениями различных стран, то на этот раз впервые начато официальное сотрудничество с государственным учреждением страны.

В публикации министерства подчеркивается, что меморандум заложит основу для укрепления научных и практических связей между БИГ и странами Глобального Юга, развития результативного сотрудничества с ведущими исследовательскими институтами и организациями гражданского общества африканских стран. Отмечено, что в данном направлении также будет действовать Платформа молодежи Глобального Юга, созданная по инициативе БИГ.

В рамках сотрудничества планируется подготовка совместных аналитических отчетов и политических документов по проблемам, вызванным колониализмом, неоколониальному управлению, эксплуатации природных ресурсов, механизмам экономической зависимости и вопросам репараций, а также их доведение до широкой аудитории через международные организации.

Меморандум также предусматривает участие экспертов БИГ в мероприятиях, которые пройдут в странах Африки, и реализацию программ обмена и обучения для молодых исследователей.