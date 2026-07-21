Панорамный вид на Каспий, аромат кофе и литература - творческий вечер и день рождения Эльдара Ахадова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лето в Баку - это не только прогулки у моря, но и встречи с книгами. Одной из таких встреч стал творческий вечер известного писателя, поэта и публициста, сопредседателя Литературного совета Ассамблеи народов Евразии, члена Союза писателей России и Русского географического общества, почетного члена Союза писателей Азербайджана Эльдара Ахадова, сообщает корреспондент Trend. Мероприятие было приурочено ко дню рождения писателя.

Летний вечер в "Али и Нино", панорамный вид на Каспий, аромат кофе и книги на полках создали особую атмосферу, в которой разговор о литературе оказался особенно теплым и искренним.

Среди гостей были представители научной и творческой интеллигенции, а также молодежи. Некоторые поклонники творчества Ахадова специально приехали на встречу из Судана и Объединенных Арабских Эмиратов.

В теплой и непринужденной обстановке Эльдар Ахадов рассказал о своем творческом пути, ответил на вопросы аудитории, поделился воспоминаниями о Баку, размышлениями о литературе, вдохновении и жизненном опыте, который лег в основу многих его произведений. В ходе вечера прозвучали стихи автора, отрывки из его прозы, а также рассказы о создании книг.

Эльдар Ахадов родился 19 июля 1960 года в Баку. Учился в Азербайджанском институте нефти и химии (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) и Ленинградском горном институте (ныне Санкт-Петербургский горный университет). Многие годы работал по специальности на Крайнем Севере. С 1986 года живет в Красноярске, сохраняя при этом тесную связь с родным Азербайджаном.

За годы литературной деятельности Ахадов стал автором более ста книг - прозы и поэзии, удостоен многочисленных литературных премий, медалей, наград международных конкурсов и фестивалей. Сам писатель называет литературу главным делом своей жизни, отмечая, что большинство его произведений основано на реальных событиях и личном опыте.

Творческий вечер завершился продолжительным общением автора с читателями, автограф-сессией и памятными фотографиями, еще раз подтвердив, что интерес к творчеству Эльдара Ахадова объединяет читателей разных поколений и из разных стран.

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