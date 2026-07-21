Ко Дню национальной прессы издана книга о Национальном герое Азербайджана Салатын Аскеровой

БАКУ /Trend Life/ - В издательстве "Мутарджим" вышла в свет новая книга азербайджанского ученого, писателя и журналиста Александра Хакимова - публицистический сборник "Затмение рыбы", посвященный журналисту, Национальному герою Азербайджана Салатын Аскеровой. Об этом сообщил корреспонденту Trend автор издания. Выпуск приурочен ко Дню национальный прессы Азербайджана, отмечаемому 22 июля.

Салатын Аскерова родилась 16 декабря 1961 года в Баку, окончила Азербайджанский институт нефти и химии, по образованию была инженером. Позже посвятила себя журналистике. Работала в газетах "Баку" и "Молодежь Азербайджана", освещая события в зоне карабахского конфликта. 9 января 1991 года погибла при обстреле автомобиля на дороге Лачин-Шуша. Салатын Аскерова похоронена в Аллее шехидов в Баку. Ее именем названы улица и ряд других объектов.

"Четверть века назад судьба свела меня в редакции газеты «Молодежь Азербайджана» с ее корреспондентом Салатын Аскеровой. Наше знакомство, к сожалению, оказалось недолгим - всего несколько месяцев. В одной из своих командировок в Карабах Салатын была убита армянскими агрессорами. Память об этой мужественной женщине, талантливом журналисте и яркой личности я пронес через многие годы. Продолжая работать в журналистике и публицистике, я всегда стремился честно и искренне рассказывать об Азербайджане, его людях, истории, природе и культуре. Эту книгу я посвятил Салатын Аскеровой. Собранные в ней материалы, написанные в разные годы, объединены одной темой - любовью к Азербайджану и стремлением глубже осмыслить его прошлое и настоящее. Я надеюсь, что они станут свидетельством моей верности однажды избранному пути, постоянного творческого поиска и стремления к профессиональному и человеческому совершенствованию", - сказал Александр Хакимов.

В сборник вошли такие знаковые материалы, как "Затмение рыбы", "Соприкоснуться с небом", "Лес на берегу Флегетона", "Сон в осеннюю ночь", "Мораль без морализаторства" и другие.

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