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"Золотой голос" Грузии Дато Кенчиашвили выступит в Баку с яркой программой

Звёздный мир Материалы 23 июня 2026 15:20 (UTC +04:00)
"Золотой голос" Грузии Дато Кенчиашвили выступит в Баку с яркой программой
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - 28 июня во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоится концерт грузинского певца Дато Кенчиашвили, известного как Voice of History, говорится в сообщении AZKONSERT.

В рамках программы зрителей ждёт погружение в атмосферу древней грузинской этнической музыки, кавказского вокального искусства и живого фольклора.

На сцене вместе с артистом выступят детский ансамбль Taoba и группа Eksperiment. В рамках концерта будет представлена музыкальная программа, отражающая многовековую историю и культурное наследие Грузии.

Организаторы отмечают, что концерт объединит традиционное и современное звучание грузинской музыки, создавая насыщенное и эмоциональное сценическое действие.

Билеты доступны во всех городских кассах, а также в пунктах продаж iTicket.

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