Через территорию Азербайджана транзитом отправлен очередной груз в Армению

БАКУ /Trend/ - Из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлен очередной груз.

Как сообщает Trend, 6 вагонов с удобрениями общим весом 408 тонн сегодня были отправлены со станции Баладжары в направлении Беюк-Кясик.

Отметим, что к настоящему времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 33 тысяч тонн зерна, более 7 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречки и 414 тонн антрацита.

Наряду с транзитом, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. На сегодня из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, а также более 4 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.