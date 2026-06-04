Энергетика и региональные сети: как Ташкент и Москва переформатируют стратегическую интеграцию

БАКУ /Trend/ - 4–5 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом, в ходе которого в Санкт-Петербурге состоятся переговоры по вопросам перспектив сотрудничества, а также ряд двусторонних мероприятий.

Шавкат Мирзиёев примет участие и выступит на пленарном заседании 29-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет под лозунгом «Прагматический диалог – путь к стабильному будущему».

Двусторонние отношения между странами переживают период заметного расширения. За последние несколько лет Узбекистан и Россия значительно расширили свое сотрудничество во многих областях: торговле, инвестициях, энергетике, технологиях и региональном развитии.

Экономическое сотрудничество остается основой партнерства между Узбекистаном и Россией. Россия по-прежнему остаётся одним из важнейших экономических партнёров Узбекистана. Объём двусторонней торговли превысил 10 млрд долларов в 2024 году и продолжил уверенно расти в 2025–2026 годах. В январе–феврале 2026 года товарооборот между двумя странами увеличился почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 2,1 млрд долларов.

Кроме того долю России приходится более 18% общего внешнеторгового оборота страны. Экспорт в Россию достиг почти 680 млн долларов в течение первых четырех месяцев 2026 года, что отражает высокий спрос на узбекскую сельскохозяйственную продукцию, текстиль, продукты питания, химикаты, строительные материалы и промышленные товары.

Эти цифры демонстрируют не только важность российского рынка для узбекских производителей, но и растущую конкурентоспособность экспортно-ориентированных отраслей Узбекистана.

Рост торговли сопровождался значительным расширением инвестиционного сотрудничества. В 2025 году Узбекистан привлек 43,1 млрд долларов инвестиций, в том числе 38,2 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. На долю России пришлось примерно 4,8 млрд долларов из этой суммы.

Масштабы участия российского бизнеса отражаются в присутствии более 3 300 предприятий с российским участием, работающих в Узбекистане, не только финансовые ресурсы, но и технологический опыт и управленческий опыт. Российскиеинвестициииграютважнуюрольвукрепленииструктурнойтрансформации и экономической диверсификации Узбекистана.

Сотрудничество между Россией и Узбекистаном распространяется и на энергетический сектор. Одним из последних примеров является партнерство между «Узбекнефтегазом» и российской компанией «Буринтех». Недавно стороны договорились разработать совместную дорожную карту, направленную на укрепление сотрудничества в области технологий глубокого бурения и внедрение передового оборудования для нефтегазовых операций.

Сотрудничество в энергетике стало одним из стратегически значимых направлений партнерства. Быстро растущая экономика Узбекистана требует существенного увеличения мощностей по производству энергии.

В этом контексте сотрудничество с Россией в атомной отрасли стало флагманской областью двустороннего взаимодействия.

Реализация проекта по созданию малого модульного реактора мощностью 330 МВт в Джизакской области, разработанного в сотрудничестве с «Росатомом», представляет собой важную веху в энергетической стратегии страны.

Помимо экономики, партнерство между Узбекистаном и Россией все больше расширяется в институциональной сфере и в сфере государственного управления. Сотрудничество между министерствами финансов двух стран способствуют обмену опытом и внедрению передовой практики в таких ключевых областях, как налоговая политика, внутренний аудит, управление бюджетом и фискальная децентрализация.

Еще одной характерной чертой современных узбекско-российских отношений является растущая роль межрегионального сотрудничества. Эта тенденция находит яркое отражение в принятии новой «Дорожной карты» межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией на 2025–2030 годы, направленной на систематическое расширение прямых связей между регионами, укрепление взаимодействия между предприятиями, а также поддержку совместных инвестиционных и промышленных инициатив.

Межрегиональное партнерство также способствует диверсификации экономических связей за счет расширения возможностей для малого и среднего бизнеса и создания новых каналов для инвестиций и технологического обмена. В результате региональная дипломатия становится все более важным механизмом укрепления двусторонних отношений.

Еще одной заметной тенденцией является то, что Россия по-прежнему остается одним из самых популярных направлений для узбекских туристов.

Регулярные контакты между Президентами Шавкатом Мирзиёевым и Владимиром Путиным, а также интенсивное взаимодействие между государственными учреждениями обеспечивают результативность двустороннего сотрудничества. Недавние переговоры между двумя лидерами затронули не только рост торговли и инвестиций, но и сотрудничество в сфере инфраструктуры, промышленности, транспорта, цифровых технологий, образования, инноваций и регионального развития.

В совокупности это свидетельствует о том, что отношения между Узбекистаном и Россией вступают в новую фазу, характеризующуюся более глубокой экономической интеграцией, более широким институциональным сотрудничеством и более прочной долгосрочной стратегической координацией. Хотя торговля остается важной основой, отношения все в большей степени определяются крупномасштабными инвестиционными проектами, технологическим сотрудничеством, развитием инфраструктуры и региональными партнерствами.

Поэтому визит Президента Мирзиёева в Россию свидетельствует о растущем партнерстве, которое становится все более разнообразным и ориентированным на будущее. В перспективе Узбекистан и Россия будут иметь все возможности для дальнейшего укрепления своих экономических связей, расширения промышленного сотрудничества и содействия устойчивому развитию во всем евразийском регионе.