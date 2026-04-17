Назван объем рынка перестрахования в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Доля перестраховочных взносов по договорам, переданным в перестрахование, в страховых взносах остается низкой. Объем перестраховочных взносов, переданных в перестрахование в течение 2025 года, снизился на 12% (19 миллионов манатов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 135 миллионов манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, доля переданных перестраховочных взносов в общем объеме страховых взносов составила 8,4%.

"4,7% (6,3 миллиона манатов) перестраховочных взносов пришлись на страхование жизни, а 95,3% (128,8 миллиона манатов) — страхование от несчастных случаев. Перестраховочные взносы по страхованию жизни составили 0,97% от страховых премий, собранных в секторе страхования жизни, а перестраховочные взносы от несчастных случаев - 15,1% от страховых взносов, собранных в секторе страхования от несчастных случаев", — отмечается в отчете.