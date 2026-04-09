Обнародованы показатели операций в долларах через МКЦ Азербайджана на 1 марта

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 марта текущего года через Межбанковский карточный центр было осуществлено 22,9 тысячи платежных операций на сумму 5,1 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это означает уменьшение количества операций на 1,7 тысячи единиц, или на 6,9%, и сокращение суммы на 1 миллион долларов США, или на 1,4%.

По состоянию на 1 марта прошлого года через Межбанковский карточный центр было осуществлено 24,6 тысячи платежных операций на сумму 6,1 миллиона долларов США.

Отметим, что Межбанковский карточный центр представляет собой технологическую и финансовую инфраструктуру, обеспечивающую безопасную и оперативную обработку платежей по банковским картам, то есть корректную передачу и окончательное проведение платежей между банками.