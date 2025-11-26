ИИ к 2040 году может принести мировой экономике около $20 трлн - советник министра экономики Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Искусственный интеллект может принести мировой экономике около 20 триллионов долларов к 2040 году.

Как сообщает Trend, об этом заявил советник министра экономики Азербайджанской Республики Рауф Наджафли на состоявшемся сегодня в Баку II Международном Каспийском инновационном форуме.

«Министерство начало строительство суперкомпьютерной инфраструктуры для обеспечения перехода государственных учреждений и частного сектора к решениям на основе данных и создания технологической среды для применения решений искусственного интеллекта», – сказал он.

Р.Наджафли также рассказал о целях: «Наша цель к 2030 году ясна: полностью цифровизированная промышленная база, высококвалифицированная рабочая сила и трансформированный экономический сектор. В этом направлении уже запущена программа «Готовность к Индустрии 4.0», разработанная Центром анализа и координации четвёртой промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана совместно с местными и международными партнёрами. Цель программы — улучшить конкурентоспособность местных предприятий за счёт интеграции технологий Индустрии 4.0, повышения операционной эффективности и продвижения инноваций, тем самым способствуя общему развитию экономики страны».

