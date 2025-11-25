Среди гор и облаков Кяльбаджара - первый День города в празднике возрождения и культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Кяльбаджаре, вступившем в новый этап развития, с самого утра царила праздничная атмосфера. Город, расположенный среди величественных гор на высоте около 1500 метров, словно преобразился и радушно встретил гостей, прибывших из столицы и регионов.

25 ноября здесь впервые прошёл День города - масштабный праздник, организованный при поддержке Министерства культуры и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе. Как сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства, событие стало важным символом возрождения края.

Театральное начало праздника

Праздничные мероприятия начались театральной постановкой для детей. Коллектив Гянджинского государственного национального драматического театра представил юным зрителям спектакль "Тыг-тыг ханым" по пьесе Абдуллы Шаига.

Режиссёр Шахмар Мамедов, художник-сценограф Вахаб Джафаров и музыкальный оформитель Зияд Аббасов создали на сцене яркую музыкальную сказку, в которой просветительские идеи автора гармонично сочетались с музыкой и танцами. Спектакль был тепло принят и сопровождался громкими аплодисментами.

Город, превратившийся в открытую выставку

На центральной площади Кяльбаджара развернулись тематические выставки. Министр культуры Адиль Керимли, специальный представитель Президента Башир Гаджиев, официальные лица и жители города ознакомились с экспозициями.

Фотовыставка "Кяльбаджар - в объективе истории", организованная Союзом фотографов Азербайджана, представила 44 работы, символизирующие 44 дня Отечественной войны. На фотографиях были запечатлены Кяльбаджар до и после оккупации, его природные ландшафты, исторические памятники и процессы восстановления освобождённых территорий. Экспозиция создавала визуальный мост между прошлым, настоящим и будущим края.

На выставке "Память", подготовленной Национальным музеем ковра, демонстрировались редкие образцы ковроткачества Карабаха и Кяльбаджара. Особое внимание посетителей привлекал воссозданный алачыг - традиционное жилище кочевников, раскрывающее этнографические особенности региона.

В экспозиции "Палитра Кяльбаджара - богатство, отражённое в живописи" были представлены картины местных художников, написанные во время творческих поездок в регион. Полотна передавали неповторимую природу, древнюю историю и дух Победы, сопровождавший освобождение города.

На выставочной площадке демонстрировались также образцы народного искусства: изделия мастеров резьбы по дереву, инкрустации и войлочного искусства. Некоторые мастера показывали процесс создания своих работ. Для детей проводились мастер-классы по живописи, во время которых они переносили на холсты виды Кяльбаджара под руководством профессиональных художников. Гостей угощали блюдами национальной кухни.

Праздничный концерт на главной площади

Празднование продолжилось масштабной концертной программой. На открытой сцене собрались жители, гости города и вернувшиеся в родные края кяльбаджарцы. После исполнения Государственного гимна память шехидов почтили минутой молчания.

На больших экранах показали видеоролик о восстановлении Кяльбаджара и возвращении его жителей. Затем специальный представитель Президента Башир Гаджиев поздравил участников праздника с первым Днём города и рассказал о проводимой государством работе по возрождению региона.

На сцене выступили Государственный ансамбль танца Азербайджана, ансамбль "Гая", ученики музыкальной школы села Гюляблы, народная артистка Мелекханум Эйюбова, заслуженные артисты Бабек Нифталиев и Шахрияр Иманов, а также ашуги и музыканты - Мелик Гасанов, Мехти Нифталиев, Афган Кяльбаджарлы, Ганбар Кяльбаджарлы, Гёзёл Кяльбаджарлы, Ибадет Эреш, Галиб Кяльбаджарлы и Ахлиман Кяльбаджарлы.

Каждое выступление зрители встречали бурными аплодисментами. Завершился праздничный день ярким фейерверком, который стал символом нового начала для Кяльбаджара.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!