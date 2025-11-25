Спрос на нефть и газ в 2050 году увеличится примерно на 10% - bp

БАКУ/Trend/ - Текущая динамика спроса на энергию показывает, что к 2050 году потребность в энергии увеличится примерно на 10% по сравнению с сегодняшним уровнем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

Он подчеркнул, что мир нуждается в продукции этого региона:

«Мировой спрос на углеводороды сохраняется. Компания bp недавно опубликовала свой отчёт «Энергетический прогноз». Примерно половина будущей потребности в энергии по-прежнему будет приходиться на нефть и газ. Даже в сценарии, где рост температуры не превысит 2°C, две трети спроса останется за нефтью и газом. Реальность такова, что углеводороды еще десятилетия будут необходимы. Поэтому важно, чтобы регион развивался и продолжал функционировать как энергетический центр для всего региона».

