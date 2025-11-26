После присоединения китайской компании к Среднему коридору ожидается рост перевозок - КТЖ

БАКУ /Trend/ - После присоединения компании China Railway Container Transport (CRCT) к компании Middle Corridor Multimodal Ltd ожидается рост контейнерных перевозок по Среднему коридору в 2 раза.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам председатель Правления НК «Казахстан темiр жолы» Талгат Алдыбергенов в кулуарах 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ в Баку.

"Две недели назад, китайские железные дороги через компанию CRCT вступили в Средний коридор. Мы возлагаем на маршрут большие надежды", - сказал он.

Алдыбергенов отметил, что сегодня между Казахстаном и Азербайджаном наблюдается уверенный рост объёмов перевозок.

"За последние четыре года они увеличились в семь раз. За десять месяцев 2025 года объём составил 4,1 миллиона тонн, что демонстрирует высокую динамику. При этом хотел бы особо подчеркнуть: перевозки зерновых выросли в 25 раз и достигли примерно 600 тысяч тонн",- сказал он.

Напомним, что на полях Второго форума международного сотрудничества железнодорожного маршрута "Китай - Европа" в Сиане было подписано соглашение о присоединении китайских железных дорог через компанию CRCT к совместному предприятию казахстанских, азербайджанских и грузинских железных дорог Middle Corridor Multimodal Ltd.