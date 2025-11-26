Создание "моста" между Баку и Калифорнией в сфере ИИ - один из ключевых векторов будущего сотрудничества BCG с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Создание "моста" между Баку и Калифорнией в сфере ИИ - один из ключевых векторов будущего сотрудничества Boston Consulting Group (BCG) с Азербайджаном

Об этом сказал в среду Trend управляющий директор и партнер BCG Антон Аристов в кулуарах Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

«У BCG существуют долгосрочные и прочные партнерские связи с компаниями Азербайджана, в особенности в нефтегазовом секторе, а также в других отраслях. Мы считаем, что следующим этапом нашего сотрудничества станет именно сфера искусственного интеллекта. В настоящее время у нас есть очень важная инициатива — проект «Caspian AI Institute» в направлении энергетического перехода», - сказал он.

По его словам, этот проект реализуется совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана.

«Мы уверены, что данный институт откроет новую страницу в подготовке кадров, обладающих перекрёстными компетенциями на стыке нефтегазовой промышленности и искусственного интеллекта», - сказал представитель компании.

Он заявил, что этот подход позволит специалистам продемонстрировать как синергию своих знаний, так и профессиональный потенциал в глобальных центрах искусственного интеллекта, таких как "Силиконовая долина". «Именно это нас вдохновляет и является тем направлением, в котором мы стремимся максимально развивать наше сотрудничество. Наша основная цель — обеспечить, чтобы страна стояла на одном уровне с ведущими мировыми поставщиками решений в сфере искусственного интеллекта, особенно с организациями, работающими в «Силиконовой долине», - отметил А.Аристов.

По его словам, в рамках этой инициативы азербайджанские специалисты смогут представлять свои идеи, привлекать венчурное финансирование, а также привозить в страну международные связи и знания о передовых технологиях.

«В этом контексте создание "моста" между Баку и Калифорнией является для нас особым источником вдохновения и рассматривается как один из ключевых векторов будущего сотрудничества», - заключил А.Аристов.