Банк ABB открыл новый филиал на «Нефтчиляр»!

Чтобы быть еще ближе и доступнее для своих клиентов, Банк ABB продолжает расширять свою сеть клиентского обслуживания. С учетом потребностей клиентов, проживающих и работающих в районах вокруг станции метро «Нефтчиляр», в этом районе начал работу новый филиал Банка ABB.

Филиал Банка ABB «Нефтчиляр» расположен по адресу: город Баку, Низаминский район, проспект Гара Гараева, 61C, в современном здании, оформленном в соответствии с обновленной концепцией развития Банка ABB.

Для комплексного обслуживания бизнеса и физических лиц в сфере финансовых услуг в филиале «Нефтчиляр» созданы все необходимые условия. Здесь клиенты могут оформить кредит, провести кассово-расчетные операции, разместить депозит, осуществить денежный перевод, заказать платежную карту, провести операции с наличной валютой и воспользоваться другими банковскими сервисами.

Более подробную информацию о современных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, в Информационном центре по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка ABB в социальных сетях.