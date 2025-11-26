Магия шелка XXI века! Азербайджанский музей ковра и Гюльнара Халилова представили "Новую историю кялагаи" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра в этот вечер превратился в пространство, где древняя философия шёлка встретилась с дыханием современности.

Здесь состоялась презентация проекта "Новая история кялагаи" - события, в котором прошлое и будущее слились в единую ткань смысла и красоты. Проект, посвящённый 11-й годовщине включения азербайджанского кялагаи в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, реализован Азербайджанским национальным музеем ковра и Домом моды Gulnara Khalilova при поддержке Министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии праздничного вечера директор музея, заслуженный работник культуры Амина Меликова подчеркнула, что кялагаи на протяжении веков был не только изящным женским аксессуаром или образцом декоративно-прикладного искусства, но и духовным символом азербайджанского народа, хранившим в себе философию и память многих поколений. Было отмечено, что музей последовательно работал над сохранением и популяризацией этого богатого наследия среди молодёжи.

Заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Кюбра Алиева погрузила гостей в историю и научную глубину искусства кялагаи, отметив, что этот древний атрибут женского костюма до сих пор остаётся самостоятельным объектом научного интереса. Её слова прозвучали как напоминание о том, что мода может быть не только эстетикой, но и наукой о человеческой душе.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова назвала кялагаи аксессуаром, подчеркивавшим хрупкость, благородство, изящество и внутреннюю силу, лучшие качества азербайджанских женщин. Она также отметила, что дизайнер Гюльнара Халилова, являясь истинным мастером своего дела, связала свое научное знание с художественным талантом, соединив прошлое и будущее этого искусства.

Руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этно-дизайнеров, доктор философии по искусствоведению, основатель бренда Cizgi, дизайнер Гюльнара Халилова выразила благодарность за добрые слова, рассказав о значении искусства кялагаи для пропаганды национальной культуры.

А когда на подиуме появилась новая коллекция Гюльнары Халиловой "Магия шелка", зал словно наполнился дыханием самого шёлка. Яркие и поэтичные оттенки шёлка, плавность линий, игра оттенков, философские орнаменты - каждая деталь коллекции рассказывала свою историю. В этих нарядах кялагаи переставал быть просто аксессуаром: он становился метафорой женской судьбы, хранителем памяти, поэтическим кодом национальной идентичности, объединяя духовную силу этого символа с выразительным языком современной моды и культурной памятью народа. Зрители встречали коллекцию с неподдельным интересом, восхищением и овациями.

В рамках проекта была представлена выставка исторических и современных образцов кялагаи из коллекции Азербайджанского национального музея ковра, а также демонстрация современной одежды из линии "Шелковое достояние" Гюльнары Халиловой, которая продолжила диалог традиции и модной эстетики. Мастер-класс по изготовлению кялагаи позволил гостям увидеть, сколько тонкости, терпения и любви требует эта работа.

Особую атмосферу вечеру придал танец "Кялагаи", исполненный коллективом Центра развития детей и молодежи №3. Танец, наполненный лёгкими, почти невесомыми движениями, стал живым воплощением того, как шёлк может говорить языком искусства. Ведущей вечера была телеведущая Нурлана Джафарова. Классические композициии представила заслуженная артистка. пианистка Наргиз Алиева.

Презентация, объединившая вековые традиции с современным взглядом и творческой смелостью, ещё раз доказала: кялагаи – это живой художественный язык, который продолжает развиваться, вдохновлять и находить новые смыслы в XXI веке.

