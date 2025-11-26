Халг Банк запустил новые услуги по операциям с драгоценными металлами

Халг Банк, продолжая предоставлять своим клиентам надёжные и гибкие инвестиционные возможности, запустил новую услугу. Теперь физические и юридические лица, помимо золота и серебра, могут воспользоваться услугами по покупке ибезналичных платины (XPT) и палладия (XPD). Купленные безналичные металлы далее хранятся на счетах клиента в Халг Банке.

В настоящее время счёт в драгоценных металлах считается одним из наиболее восстребованных инвестиционных инструментов. Воспользовавшись услугой, предоставляемой Халг Банком, клиенты могут надёжно управлять своими инвестициями. Денежные средства конвертируются в драгоценный металл по курсу Банка и сохраняются на текущем металлическом счёте. В любое время остаток металла на счёте может быть продан и вновь преобразован в денежные средства.

Отметим, что открытие счетов в драгоценных металлах в Халг Банке является бесплатным, а также отсутствует первоначальный взнос. Минимальное количество металла в рамках одной сделки с Банком должно составлять 1 XAU/XAG/XPT/XPD.

Клиенты могут воспользоваться услугой, обратившись в филиалы Халг Банка.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.