Милли Меджлис ратифицировал соглашения между Азербайджаном и рядом стран о взаимном освобождении от виз

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис ратифицировал соглашения между Азербайджаном и рядом стран о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев общегражданских, дипломатических, служебных, служебных/официальных и специальных паспортов.

Эти вопросы обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Trend.

На заседании в одном чтении были приняты следующие законопроекты:

- Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований»;

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ангола о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов»;

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Бахрейн об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов»;

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Джибути об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов»;

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Доминиканской Республики об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов»;

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гвинея-Бисау о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов»;

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Суринам об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов».

