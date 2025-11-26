Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 26 ноября 2025 10:07 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на условиях CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,24 доллара США, или 3,34% и составила 64,80 доллара США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Сообщается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 2,28 доллара США, или 3,51%, и составила 62,68 доллара США.

Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,86 доллара США, или 3,98% и составила 44,85 доллара США за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,83 доллара США или 1,30% и составила 62,84 доллара США за баррель.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год заложена на уровне 70 долларов.

