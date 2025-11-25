Добыча металлических руд в Азербайджане возросла

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года в Азербайджане было добыто металлических руд на сумму 556,9 млн манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, добыча металлических руд увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за отчетный период добыча товарной нефти составила 23 млн тонн, а добыча товарного природного газа – 32,3 млрд кубометров. Добыча товарной нефти снизилась на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а добыча товарного газа увеличилась на 1,7%.

Следует отметить, что за первые 10 месяцев текущего года общий объем производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана составил 32 млрд манатов, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.