Роль Среднего коридора укрепляется: начала работу созданная под председательством Азербайджана международная организация

БАКУ /Trend/ - 25 ноября в Баку состоялось заседание общего собрания учредителей Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут".

Об этом Trend сообщили в компании "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

В заседании, организованном под председательством Азербайджана, принял участие руководящий состав входящих в Ассоциацию железнодорожных администраций Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов сообщил, что юридический процесс регистрации Международной ассоциации «Евразийский транспортный маршрут» со штаб-квартирой в Баку завершен, и ассоциация успешно прошла регистрацию в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

По словам председателя АЖД, на фоне роста грузоперевозок из Китая в Европу и в обратном направлении возникла необходимость в диверсификации маршрутов, и в этих целях важно полное обеспечение функционирования Евразийского транспортного маршрута.

Было отмечено, что Евразийский транспортный маршрут, считающийся южным ответвлением Среднего коридора, пролегает через Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию. С этого месяца начались мультимодальные перевозки из города Кашгар (КНР) в Азербайджан транзитом через Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. Подчеркнуто, что строительство железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай повысит роль Евразийского транспортного маршрута, а также, связав Средний и Трансафганский коридоры, откроет новые возможности для Афганистана и Пакистана.

По словам председателя АЖД, развитие южного ответвления Среднего коридора позволит Азербайджану стать основным мостом между Центральной Азией и Европой и увеличить объемы транзита через территорию страны, максимально используя такую важную инфраструктуру, как Бакинский порт и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Он также добавил, что Зангезурский коридор еще больше расширит этот потенциал.

На мероприятии были обсуждены необходимые для начала деятельности ассоциации меры. После обсуждений были утверждены вопросы повестки дня - корпоративная структура ассоциации, структура секретариата и рабочих органов, планируемые мероприятия по организации деятельности ассоциации и другие вопросы.

Было принято решение о подготовке положений комитета по развитию Евразийского транспортного маршрута и специальных рабочих групп по диспетчеризации, развитию инфраструктуры, коммерции, цифровизации, маркетингу, коммуникациям и правовым вопросам, а также проекта детального маркетингового плана на 2026 год, и представлении согласованных проектов на обсуждение следующего заседания общего собрания. Была обозначена необходимость осуществления ряда мер по организации деятельности международной ассоциации, в том числе анализа текущей ситуации в интермодальных перевозках по Евразийскому транспортному маршруту, выявления и устранения "узких мест" с целью диагностики маршрута, внедрения IT-решений и цифровых платформ для управления перевозками, определения плана-графика, ресурсов и приоритетов для устранения ограничений и "узких мест" на Евразийском транспортном маршруте, а также обеспечения развития маршрута.

Кроме того, была подчеркнута важность налаживания партнерских связей между ассоциацией и заинтересованными сторонами Евразийского региона (включая страны Центральной Европы, КНР, Пакистан) и международными организациями, а также принятия мер по продвижению маршрута с целью его популяризации на рынке евразийских интермодальных транспортных услуг и укрепления его позиций.

Напомним, что 20 сентября 2024 года в Баку при участии АЖД, "Железных дорог Узбекистана", Нацкомпании "Кыргыз темир жолу" и "Таджикских железных дорог" была создана Международная ассоциация "Евразийский транспортный маршрут". Целью создания Ассоциации является привлечение транзитных грузов, развитие интегрированных логистических продуктов, создание единой технологии процессов перевозки, осуществление эффективной тарифной политики и оптимизация расходов.

Председательство Азербайджана в Ассоциации укрепляет позиции АЖД как одного из основных региональных операторов, превращает Азербайджан в стратегический центр, где принимаются основные решения по организации транзита на всем протяжении южного ответвления Среднего коридора. Это позволяет компании влиять на формирование тарифной политики, стандартизацию логистических процедур и развитие цифровых платформ для координации перевозок, а также создает условия для привлечения международных инвестиций в железнодорожные проекты.

