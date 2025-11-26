Глава делегации Милли Меджлиса рассказал о диалоге с армянской парламентской делегацией в ОБСЕ

БАКУ/Trend/ - Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее ОБСЕ Гая Мамедов проинформировал о встрече с армянской парламентской делегацией, состоявшейся 18 ноября.

Как сообщает Trend, об этом он рассказал на пленарном заседании Милли Меджлиса 25 ноября.

По словам депутата, в ходе 23-й осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Стамбуле парламентские делегации двух стран обменялись мнениями о поддержке парламентами мирного процесса.

Армянская делегация с благодарностью отметила снятие азербайджанской стороной ограничений на транзитные перевозки в Армению как в ходе двусторонней встречи, так и на заседаниях Ассамблеи.

Г. Мамедов подчеркнул, что встреча прошла в позитивной атмосфере и отметил полезность диалога через парламентский канал.

Отметим, что встреча в Стамбуле состоялась на основе соглашения, достигнутого между председателями парламентов Азербайджана и Армении 21 октября в ходе обсуждений в Женеве.

