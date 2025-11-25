В штаб-квартире ООН открылась выставка "Вторая жизнь" – азербайджанские ковры через современную живопись (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка "Вторая жизнь", организованная Постоянным представительством Азербайджана при ООН совместно с Arts Council Azerbaijan.

Мероприятие посвящено Году суверенитета и Конституции в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе Arts Council Azerbaijan.

Автор концепции проекта - Сона Гулиева, руководитель проекта - Дадаш Мамедов.

Экспозиция представляет уникальные произведения, созданные на основе старых и повреждённых азербайджанских ковров, которым художники подарили «вторую жизнь» через современную живопись. Проект объединяет традиционное ковроткачество и современное искусство, переосмысливая национальное наследие с точки зрения актуальных мировых тем.

Выставка охватывает несколько символических направлений. Среди них - вопросы, связанные с деятельностью ООН и глобальными целями устойчивого развития, а также важность Конституции Азербайджана для формирования национальной идентичности. Кроме того, экспозиция демонстрирует разнообразные художественные мотивы, отражающие богатство азербайджанской культуры, её музыку, природу и духовные ценности. Каждая работа несёт глубокий смысл, соединяя прошлое и будущее, традицию и современность, искусство и экологическое сознание.

На церемонии открытия Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев поприветствовал дипломатов, сотрудников ООН и гостей, пришедших на открытие выставки. В своём выступлении он отметил глубокое историческое значение ковроткачества в Азербайджане и подчеркнул ценности, лежащие в основе устойчивого развития, включая ответственное использование ресурсов и возрождение культурного наследия.

В своем выступлении автор проекта Сона Гулиева рассказала, что "Вторая жизнь" - это не просто художественный проект, а приглашение взглянуть на традицию сквозь призму современности. Инициатива возникла из стремления не позволить старым, изношенным азербайджанским коврам исчезнуть.

На выставке представлены работы художников - Наили Магеррамовой, Лейлы Агазаде, Вюсали Шарифовой, Айнуры Мустафаевой, Соны Гулиевой, Бану Ахмедзаде, Нигяр Муслимовой, Эльдара Бабазаде, Сураи Мамедли, Эльшана Рзазаде, Нигяр Алиевой, Дадаша Мамедова, Зюмрюд Аббасзаде, Ульвии Хейруллазаде и Ройи Гасан.

Проект "Вторая жизнь" не только способствует сохранению культурного наследия, но и подчеркивает вклад Азербайджана в реализацию Целей устойчивого развития ООН (SDG 11, 12 и 13), направленных на ответственное потребление, устойчивые сообщества и климатические действия.

