Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 ноября

Экономика Материалы 25 ноября 2025 09:17 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 ноября.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9576 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0401 маната, 100 российских рублей - 2,1644 маната.

Валюта Курс
USD 1.7
EUR 1.9576
AUD 1.0971
BYN 0.5709
BGN 1.0011
AED 0.4628
KRW 0.1153
CZK 0.081
CNY 0.2396
DKK 0.2621
GEL 0.6291
HKD 0.2186
INR 0.0191
GBP 2.2267
SEK 0.1778
CHF 2.1007
ILS 0.5212
CAD 1.204
KWD 5.5314
KZT 0.3271
QAR 0.4664
KGS 0.0194
HUF 0.5116
MDL 0.0994
NOK 0.1658
UZS 0.0142
PKR 0.6019
PLN 0.462
RON 0.3848
RUB 2.1644
RSD 0.0167
SGD 1.303
SAR 0.4533
xdr 2.3053
TRY 0.0401
TMT 0.4857
UAH 0.0401
JPY 1.0842
NZD 0.9519
