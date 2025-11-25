Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 ноября.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9576 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0401 маната, 100 российских рублей - 2,1644 маната.
|Валюта
|Курс
|USD
|1.7
|EUR
|1.9576
|AUD
|1.0971
|BYN
|0.5709
|BGN
|1.0011
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1153
|CZK
|0.081
|CNY
|0.2396
|DKK
|0.2621
|GEL
|0.6291
|HKD
|0.2186
|INR
|0.0191
|GBP
|2.2267
|SEK
|0.1778
|CHF
|2.1007
|ILS
|0.5212
|CAD
|1.204
|KWD
|5.5314
|KZT
|0.3271
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0194
|HUF
|0.5116
|MDL
|0.0994
|NOK
|0.1658
|UZS
|0.0142
|PKR
|0.6019
|PLN
|0.462
|RON
|0.3848
|RUB
|2.1644
|RSD
|0.0167
|SGD
|1.303
|SAR
|0.4533
|xdr
|2.3053
|TRY
|0.0401
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0401
|JPY
|1.0842
|NZD
|0.9519