Туркменистан готов к новым инвестициям и проектам ЕС - к форуму в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - В конце ноября Узбекистан вновь станет площадкой, где определяются направления будущего сотрудничества Евросоюза и Центральной Азии. На Третьем экономическом форуме ЕС-ЦА в Ташкенте ключевое внимание будет уделено вопросам торговли, логистики, "зеленой" энергетики и устойчивого развития. Однако в региональной картине все более заметно выдвигается Туркменистан - страна, которая еще недавно сохраняла дистанцию от активных интеграционных процессов, но сегодня превращается в одного из ключевых экономических акторов на транскаспийском пространстве.

Результаты первого саммита ЕС-ЦА в Самарканде задали фундамент для будущего партнерства. И именно Туркменистан - со своим статусом постоянного нейтралитета, огромным энергетическим потенциалом и уникальным географическим положением - стал одним из важных элементов обновленной архитектуры взаимодействия между Европой и регионом.

Одним из стратегических направлений, обсужденных в Самарканде, стало развитие устойчивых транспортных связей. ЕС подтвердил готовность вложить до 11,5 млрд долларов США в инфраструктуру Центральной Азии в рамках программы Global Gateway, уделив особое внимание Транскаспийскому маршруту. Для Туркменистана это окно возможностей, позволяющее раскрыть потенциал Международного морского порта Туркменбаши, который сегодня обладает мощностью 17–18 миллионов тонн грузов в год.

На фоне роста грузопотока по Транскаспийскому маршруту - на 60-80 процентов только в 2023 году, до уровня свыше 2,7 миллиона тонн - порт Туркменбаши становится ключевым звеном формирующейся евразийской связности. Порт, построенный в 2018 году, уже позиционируется как один из значимых логистических центров. А в условиях, когда Европа стремится диверсифицировать транспортные пути в обход нестабильных направлений, значение Туркменистана только растет.

ЕС прямо отметил важность координации по Среднему коридору и подчеркнул необходимость устойчивости на Южном Кавказе как ключевого фактора реализации проектов. Для Туркменистана это означает возможность стать постоянным участником региональной торговли - не только в контексте транзита, но и как логистический оператор.

Экономическое взаимодействие ЕС и Туркменистана невозможно представить без энергетической составляющей. Страна занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа - около 19-20 триллионов кубометров. Это делает ее одним из самых перспективных партнеров Европы в контексте обеспечения энергетической безопасности.

Самаркандская декларация подчеркивает намерение углублять сотрудничество в области "зеленой" экономики, снижения выбросов метана и перехода на ВИЭ. Для Ашхабада это направление приобретает особое значение: Туркменистан поставил цель довести долю возобновляемой энергии в национальном энергопроизводстве до 20 процентов к 2030 году - показатель, который напрямую соответствует европейским климатическим приоритетам.

Но не менее значимым является и потенциал экспорта электроэнергии. Туркменистан уже поставляет энергию в Афганистан, Иран и Узбекистан. Инициативы по расширению экспорта в западном направлении - через Каспий и Южный Кавказ - могут создать новый формат энергетического партнерства между Ашхабадом и Брюсселем. ЕС продемонстрировал готовность поддерживать такие проекты через ЕИБ и ЕБРР, которые активно развивают портфели в области электроэнергетики, водных ресурсов и энергоэффективности.

Дополнительным сигналом стало объявление ЕИБ и Туркменистана о начале переговоров по рамочному соглашению, которое впервые позволит банку работать непосредственно в стране. Эта новость имеет стратегическое значение: доступ к европейскому финансированию открывает дорогу к трансформации национальной энергетической и транспортной инфраструктуры.

Товарооборот Туркменистана с ЕС уже составляет 1,3–1,5 миллиарда долларов США в год, и этот показатель имеет устойчивый рост благодаря поставкам энергоносителей, текстиля и продукции ХПП. ЕС уступает Китаю и России по объемам взаимодействия с Туркменистаном, но европейские инвестиции - особенно в рамках программы Team Europe (более 345 миллионов долларов США на регион) - создают качественно иной уровень отношений.

Для Туркменистана, который параллельно ведет переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию, сближение с европейской экономической моделью означает открытие новых рынков, стандартизацию экспортной продукции и снижение барьеров для внешней торговли.

В Самаркандской декларации ЕС также отметил предложение Туркменистана по укреплению правовой базы двусторонних отношений, что ясно демонстрирует стремление Ашхабада к постепенной либерализации внешнеэкономической политики.

На предстоящем экономическом форуме ЕС-ЦА Туркменистан будет обсуждать конкретные проекты по транспорту, цифровизации, ВИЭ и критически важному сырью. В условиях, когда Европа ищет новые источники энергетических и промышленных ресурсов, а Центральная Азия становится одним из ключевых звеньев глобальных цепочек поставок, роль Туркменистана приобретает системный характер.

Порт Туркменбаши, огромные запасы газа, возросшее участие в транспортных инициативах и готовность к сотрудничеству с европейскими финансовыми институтами превращают страну в одного из главных экономических партнеров ЕС в регионе.

И если Самаркандская декларация заложила фундамент стратегического партнерства, то Ташкент должен стать точкой, где это партнерство приобретет конкретное экономическое содержание - с Туркменистаном как одним из важных партнеров.