Создана Платформа НПО стран-членов ОТГ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 25 ноября 2025 года в городе Нахчыван в рамках Форума солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) состоялась учредительная конференция Платформы НПО ОТГ, сообщает Trend.

Впервые представители гражданского общества Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра приняли Совместную декларацию и учредили Платформу НПО стран-членов Организации тюркских государств.

Первое руководство Платформой НПО стран-членов Организации тюркских государств было доверено Азербайджану. Генеральный секретарь будет меняться в зависимости от того, какая страна председательствует в Организации тюркских государств, а постоянная штаб-квартира Платформы будет располагаться в Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!