Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ продолжает свою работу в Нахчыване (ФОТО)

Общество Материалы 25 ноября 2025 15:25 (UTC +04:00)
Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ продолжает свою работу в Нахчыване (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Минувшим днем в Баку стартовал Форум солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Trend, форум продолжает свою работу 25 ноября в городе Нахчыван.

Участники форума сначала посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нахчыван и возложили к нему букеты цветов.

В рамках форума состоятся официальные выступления, будет создана платформа НПО стран-членов ОТГ, состоится панельная дискуссия на тему "К WUF13 - новшество в тюркском мире".

Отметим, что Азербайджан будет руководить платформой НПО стран-членов ОТГ и объединит НПО 8 стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ продолжает свою работу в Нахчыване (ФОТО)
Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ продолжает свою работу в Нахчыване (ФОТО)
Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ продолжает свою работу в Нахчыване (ФОТО)
Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ продолжает свою работу в Нахчыване (ФОТО)
Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ продолжает свою работу в Нахчыване (ФОТО)
Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ продолжает свою работу в Нахчыване (ФОТО)
Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ продолжает свою работу в Нахчыване (ФОТО)
Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ продолжает свою работу в Нахчыване (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости