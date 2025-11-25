Азербайджан и Молдова обеспечат обоюдный обмен конфиденциальной информацией

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Молдова обеспечат обоюдный обмен и взаимную защиту конфиденциальной информации.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Молдова об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В законопроекте говорится, что данное соглашение, подписанное 19 сентября 2025 года в городе Баку, определяет правовые основы сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Молдова в области обмена и взаимной защиты конфиденциальной информации.

Целью соглашения является защита конфиденциальной информации, передаваемой между сторонами, обеспечение их конфиденциальности, целостности и безопасности.

В соответствии с соглашением стороны берут на себя взаимные обязательства по защите конфиденциальной информации, обязуясь использовать эту информацию только в тех целях, для которых она предоставлена, и не передавать ее третьим лицам без письменного согласия отправляющей стороны.

Соглашение заключено на неопределенный срок.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в одном чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!