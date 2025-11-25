На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 ноября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также за счет государства адвокатом для защиты.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Потерпевший Самир Мамедов в своем показании заявил, что получил ранение в голову в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником в Лачине и упавшего рядом с ним. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший сообщил, что Турал Искендеров также получил ранения в ходе обстрела.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший Руслан Аббасов заявил, что получил пулевое ранение в результате вражеского огня в Кяльбаджаре. В ходе обстрела пострадали еще два человека.

Отвечая на вопросы начальника отдела управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший Вугар Гусейнов также заявил, что получил ранения в результате вражеского огня в Кяльбаджаре.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Тогрул Алиев сообщил, что получил осколочное ранение в Агдаме в результате обстрела остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями. Находившиеся с ним в тот момент Назим Агаев и Мурад Алиев также получили ранения.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Самир Ибрагимов сообщил, что получил ранение в Ходжалы в результате обстрела остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, Байрам Агджаев сообщил, что получил ранение в результате обстрела противником в Кяльбаджаре.

Потерпевший Рашад Гулиев отметил, что получил ранения в результате разрыва неподалеку артиллерийского снаряда, выпущенного противником в Кяльбаджаре.

Другой пострадавший Кямал Абдуллаев сообщил в своих показаниях, что был ранен в результате снайперского огня, открытого остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Агдаме.

Пострадавший Орхан Мусаев заявил, что получил ранение в область левого глаза в результате огня, открытого остатками армянских вооруженных сил и незаконными армянскими вооруженными формированиями на агдамском направлении. В ходе инцидента также получили ранения Бахруз Рзаев и Низами Джаббаров.

Другой потерпевший Дильгам Гасанов сообщил, что получил ранение в результате артиллерийского обстрела, открытого противником в Кяльбаджаре.

Пострадавший Самир Халилов сообщил, что получил ранение в результате ракетного обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Агдере. Ульви Микаилов погиб в ходе инцидента.

Судебное заседание продолжилось изучением документов и других доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.

Следующее заседание суда назначено на 1 декабря.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Trend напоминает, что предварительное расследование уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и другим, проводилось Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.

