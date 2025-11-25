В Баку прошел концерт мастеров тюркского мира, посвященный 150-летию Калвалы Али Деде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках I Международного симпозиума по традиционной музыке и культурной идентичности тюркского мира состоялся концерт, посвящённый 150-летию Калвалы Али Деде (Kalvalı Əli Dədə), сообщает Trend Life.

На открытии директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана, культурный посол Узбекистана, тарист Сахиб Пашазаде рассказал о значении концерта. Была отмечена важность симпозиума и подчеркнуто, что наследие Али Керимова, известного под именем Калвалы Али Деде, который сохранил и развил свой уникальный стиль в продвижении национального инструмента - балабана, заслуживает высокой оценки. Знакомство с творчеством Мастера является наглядным примером ценности, которую Азербайджан придаёт своему музыкальному наследию.

Ректор Азербайджанской национальной консерватории Кямиля Дадашзаде подчеркнула, что традиционная музыка тюркского мира и вопросы национальной идентичности тесно связаны друг с другом.

"Музыкальное наследие тюркских народов чрезвычайно богато. В исторических хрониках тюркских народов присутствует дух героизма и богатые творческие традиции. Благодаря таким мероприятиям мы получаем возможность глубже изучить обширную и богатую музыкальную культуру тюркского мира", - отметила ректор.

Директор Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор филологических наук Хикмет Гулиев отметил, что научное исследование общих ценностей музыкального наследия тюркского мира крайне важно. Мероприятие также является прекрасной возможностью вспомнить музыкальную школу, созданную Калвалы Али Деде, и оценить его художественное наследие.

Гостям представлена концертная программа с участием мастеров тюркских народов разных стран.

