Подписан протокол 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан протокол 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ, который проходит в Баку.

Как сообщает в среду Trend, основной темой обсуждений заседания стали: деятельность железнодорожной сети СНГ за первые девять месяцев 2025 года, развитие международных пассажирских перевозок, формирование грузовых и контейнерных поездов для международных перевозок, развитие международных транспортных коридоров, политика тарифов на международные грузоперевозки на 2026 год, финансирование, научно-исследовательские и совершенствующие программы, а также другие вопросы.

Участники заседания подчеркнули важность повышения прозрачности и синхронизации логистических процессов в регионе, отметив стратегическую значимость согласования тарифной политики на 2026 год для международных грузоперевозок с точки зрения конкурентоспособности и оптимизации транзитных потоков.