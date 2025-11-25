От неба Италии до улиц Буэнос-Айреса — музыка объединила континенты в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся яркий концерт Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Trend Life.

Музыкальный вечер прошёл под управлением заслуженного артиста, дирижёра Эйюба Гулиева. На сцене вместе с оркестром выступила солистка - талантливая скрипачка Дилара Мехтиева-Куртаран, чья интерпретация программных произведений стала одним из эмоциональных моментов вечера.

Программа концерта отличалась богатством и разнообразием. Публика услышала Струнный квартет ми минор в четырёх частях Джузеппе Верди - уникальное исполнение, которое впервые в Баку прозвучало в интерпретации струнного оркестра.

Продолжили программу произведения азербайджанского композитора Агшина Ализаде - колоритная "Aşıqsayağı" и лирическая "Pastoral", в которых ярко выразились национальные интонации и изысканность авторского стиля.

Особое настроение вечеру придала Серенада из цикла "Музыка ночи" украинского композитора Валентина Сильвестрова, прозвучавшая проникновенно и камерно, будто создавая вокруг слушателей медитативную атмосферу.

Завершило программу одно из самых любимых произведений мировой публики - цикл Астора Пьяццоллы "Времена года в Буэнос-Айресе", наполненный страстью, ритмом танго и характерным для аргентинского композитора драматизмом.

Вечер прошел под овации, подчеркнув неизменный интерес бакинской публики к мировой и азербайджанской классической музыке.

