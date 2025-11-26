Завершена 3-я сессия Исполнительного совета UN-Habitat (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальным координатором Тринадцатой сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13) Анаром Гулиевым приняла участие в Третьей сессии Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), состоявшейся в городе Найроби, Республика Кения.

Как сообщили Trend в Госкомитете, в рамках двухдневного мероприятия был организован брифинг для делегаций и руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Кении. На встрече, в которой приняли участие более 200 делегатов, была представлена подробная информация о сути WUF13, подготовительном процессе, инициативах, запланированных мероприятиях и активности, а также о возможностях участия и сотрудничества. Форум пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года.

Выступая на брифинге, Анар Гулиев подчеркнул, что тема WUF13 - «Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты» - отражает глобальную повестку и направлена на укрепление международного сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Он отметил значимость участия Азербайджана в этих процессах и сообщил, что впервые в истории Форума будет организована Встреча лидеров с участием глав государств и правительств.

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Анаклаудия Россбах выразила благодарность Правительству Азербайджана за активную подготовку к Форуму, высоко оценив преданность нашей страны глобальной городской повестке и её последовательные усилия. Она отметила, что WUF13 станет ключевым этапом для обновления обязательств всех партнёров по обеспечению достойного жилья для каждого.

После брифинга состоялаcь встреча с представителями СМИ, в ходе которой были даны ответы на вопросы о подготовке к WUF13.

В рамках повестки сессии была заслушана презентация руководителя азербайджанской делегации Анара Гулиева, сделанная от имени Азербайджана и Сомали - стран, избранных в октябре сопредседателями Межправительственной рабочей группы Ассамблеи UN-Habitat по резолюции «Достойное жильё для всех» на период 2025–2026 годов. В выступлении были представлены планы дальнейшего продвижения работы в рамках сопредседательства.

Также от имени Азербайджана, принимающей страны WUF13, был организован официальный прием для участвующих делегаций и руководителей дипломатического корпуса. В ходе сессии Анар Гулиев провёл ряд обсуждений с руководителями делегаций разных стран.

В течение двух дней участники посетили промостенд WUF13, установленный в штаб-квартире UN-Habitat и вызвавший большой интерес гостей.

Следует отметить, что в мероприятиях приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кении и Конго, постоянный представитель при UN-Habitat в Найроби Султан Гаджиев, а также представители Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел и Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре.

