Владельцы NeoKart получат 5% кэшбэк в Black Friday!

Владельцы карт Банка Республика получать 5% кэшбэк на таких сайтах как Trendyol и Aliexpress.
С нетерпением ждёте скидок Black Friday? Планируете приобрести подарки себе и близким на популярных онлайн-платформах? А хотите также получить высокий кэшбэк во время покупок?
Тогда обязательно воспользуйтесь новой кампанией Банка Республика — «Neo Friday»!
В рамках кампании клиенты, совершающие онлайн-покупки 27, 28 и 29 ноября на торговых площадках (Trendyol Azərbaycan, Aliexpress, Wildberries, Ozon, Joom) с помощью карты NeoKart, получат 5% КЭШБЭК.
Особенности кампании:
- В период кампании 5% кэшбэк предоставляется только по онлайн-транзакциям с MCC-кодом 5262 (Marketplace);
- Кампания охватывает онлайн-покупки, совершённые 27, 28 и 29 ноября;
- Максимальная сумма кэшбэка в рамках кампании — 50 AZN.
- Чтобы воспользоваться кампанией, необходимо предварительно выбрать соответствующую категорию в приложении «Mobil Şöbə».
Если у вас ещё нет NeoKart, закажите карту онлайн на официальном сайте банка — и мы доставим её вам бесплатно прямо домой!
Не упустите эту возможность: делайте покупки на Black Friday с NeoKart и получайте больше выгод!
Для получения дополнительной информации:
Веб-сайт: www.bankrespublika.az
Социальные сети: Facebook Instagram LinkedIn Telegram
Центр поддержки клиентов: 144