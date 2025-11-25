Владельцы NeoKart получат 5% кэшбэк в Black Friday!

Владельцы карт Банка Республика получать 5% кэшбэк на таких сайтах как Trendyol и Aliexpress.

С нетерпением ждёте скидок Black Friday? Планируете приобрести подарки себе и близким на популярных онлайн-платформах? А хотите также получить высокий кэшбэк во время покупок?

Тогда обязательно воспользуйтесь новой кампанией Банка Республика — «Neo Friday»!

В рамках кампании клиенты, совершающие онлайн-покупки 27, 28 и 29 ноября на торговых площадках (Trendyol Azərbaycan, Aliexpress, Wildberries, Ozon, Joom) с помощью карты NeoKart, получат 5% КЭШБЭК.

Особенности кампании:

В период кампании 5% кэшбэк предоставляется только по онлайн-транзакциям с MCC-кодом 5262 (Marketplace);

Кампания охватывает онлайн-покупки, совершённые 27, 28 и 29 ноября;

Максимальная сумма кэшбэка в рамках кампании — 50 AZN.

Чтобы воспользоваться кампанией, необходимо предварительно выбрать соответствующую категорию в приложении «Mobil Şöbə».

Если у вас ещё нет NeoKart, закажите карту онлайн на официальном сайте банка — и мы доставим её вам бесплатно прямо домой!

Не упустите эту возможность: делайте покупки на Black Friday с NeoKart и получайте больше выгод!

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Социальные сети: Facebook Instagram LinkedIn Telegram

Центр поддержки клиентов: 144