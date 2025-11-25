Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере

БАКУ /Trend/ - 25 ноября в Баку состоялась встреча руководства ЗАО "Азербайджанские железные дороги", входящего в холдинг AZCON, и АО "Национальная компания "Казахстанские железные дороги".

Об этом Trend сообщили в АЖД.

Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в области транспорта, особенно в железнодорожной сфере, работа, проводимая Азербайджаном и Казахстаном - стратегическими участниками транспортного коридора "Восток-Запад", по эффективной и безопасной организации международных грузоперевозок, а также укрепление сотрудничества между Бакинским международным морским портом и портами Казахстана.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможностях перевалки продукции казахстанского происхождения в Бакинском порту и ее последующей транспортировке по железной дороге в грузинские порты или на турецкие и мировые рынки по линии Баку-Тбилиси-Карс, что, как было отмечено, будет способствовать более эффективному управлению грузопотоками.

