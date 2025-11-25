Делегация Азербайджана принимает участие в 3-й сессии Исполнительного совета UN-Habitat (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Делегация во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анаром Гулиевым принимает участие в 3-й сессии Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), которая проходит в Найроби (United Nations Office at Nairobi) 25-26 ноября.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете.

Было отмечено, что в состав делегации входят представители Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Администрации Президента Азербайджанской Республики и Министерства иностранных дел.

В первый день сессии представители, участвующие в мероприятии, обсудили организационные, финансовые, программные и административные вопросы UN-Habitat.

Кроме того, в рамках заседания выступили сопредседатели Межправительственной рабочей группы по резолюции «Доступное жилье для всех».

Анар Гулиев представил позиции вновь избранных сопредседателей от Азербайджана и Сомали. Мандат сопредседательства был предоставлен странам на основании решения второй сессии, состоявшейся в октябре 2025 года. Анар Гулиев подчеркнул вклад Рабочей группы в глобальную жилищную политику и обозначил основные направления, которые Азербайджан и Сомали будут реализовывать в предстоящий период. Он также сообщил об итогах второй сессии, проделанной работе и приоритетах следующего этапа.

