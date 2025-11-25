Средний коридор в центре внимания Брюсселя - ожидания Казахстана от встречи ЕС - Центральная Азия

БАКУ /Trend/ - Экономический форум “ЕС - Центральная Азия”, который состоится 26 ноября 2025 года в Ташкенте, станет важной платформой для углубления экономического сотрудничества между Европейским союзом и странами Центральной Азии.

Этот форум продолжает серию встреч, проведенных в 2021 году в Бишкеке и в 2023 году в Алматы, он будет посвящен улучшению бизнес-климата, укреплению транспортной и торговой связности, региональной интеграции, развитию навыков и созданию устойчивых цепочек добавленной стоимости для критически важных ресурсов. Для Казахстана этот цикл встреч может принести несколько стратегических и вполне измеримых результатов.

Одной из ключевых выгод для Казахстана от участия в форуме может стать развитие транспортной инфраструктуры. 27 ноября 2025 года, после экономического форума, состоится Инвестфорум, посвященный Транскаспийскому транспортному коридору - ключевому маршруту, на развитие которого ЕС выделил 10 миллиардов евро. Этот коридор начинается в Китае и проходит через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, проходит через Азербайджан, Грузию и Турцию, и выходит в Европу. Для Казахстана маршрут открывает большие возможности, ведь страна играет одну из ключевых ролей в качестве транзитного узла. В частности развитие сотрудничества с ЕС в рамках ТМТМ означает перспективу модернизации портов, железнодорожной инфраструктуры и логистики, что может увеличить пропускную способность страны и повысить доходы от транзита.

Во-вторых, участие в форуме даёт Казахстану дополнительный доступ к европейским инвестициям и инструментам финансирования. Сейчас ЕС уже вкладывает значительные средства: только за последние два десятилетия страны ЕС направили в экономику Казахстана более 200 миллиардов прямых инвестиций. Приток прямых инвестиций из стран ЕС в Казахстан в 2024 году составил 7,9 миллиарда долларов США. Кроме того, ЕС является торговым партнером Астаны. Так, товарооборот между Казахстаном и странами Союза в 2024 году составил 48,8 миллиарда долларов США, что на 16,9 процента больше по сравнению с 2023 годом (41,3 миллиарда долларов США). При этом 80 процентов от общего объема товарооборота стран Центральной Азии с ЕС приходится именно на Казахстан. Экспорт Казахстана в ЕС в 2024 году составил 38,14 миллиарда долларов США, увеличившись на 22,9 процента по сравнению с предыдущим годом (31 миллиарда долларов США), а импорт составил 10,69 миллиарда долларов США, что на 1,9 процента больше, чем в 2023 году. Кроме того, в стране работают более 3 000 компаний с европейским участием.

Третий блок потенциальных выгод касается сырьевой политики. ЕС стремится диверсифицировать поставки критически важных материалов, и Казахстан рассматривается как один из ключевых партнеров по стабильным сырьевым цепочкам. Страна является значимым поставщиком сырья для европейской промышленности, включая нефть, нефтепродукты, уран, ферросплавы и титан. В свою очередь, ЕС активно работает над развитием устойчивых цепочек поставок критически важных материалов (CRM), и Казахстан играет ключевую роль в этом процессе. Европейский союз поддерживает Казахстан через несколько программ, направленных на развитие этого сектора. Одним из таких проектов является программа, в рамках которой Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет 3 миллиона евро для улучшения цепочек поставок стратегического сырья в Центральной Азии. Цель этой инициативы - способствовать определению совместных проектов и продвижению международных практик в создании устойчивых цепочек поставок в секторе критически важного сырья.

“Европейский союз и Казахстан являются естественными партнерами. Европе нужен надежный доступ к критически важному сырью, которое необходимо для модернизации нашей экономики, и мы привержены развитию взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном по их добыче и разработке. Такое партнерство направлено в поддержку всех стран Центральной Азии, в том числе в поддержку роста экономики Казахстана, укрепления его промышленного потенциала, создания новых возможностей для казахстанского бизнеса, стимулирования инноваций и создания высококачественных рабочих мест”, - заявил Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела во время своего визита в Казахстан в марте 2025 года.

Это дает стране возможность не просто экспортировать сырье, но претендовать на инвестиции в переработку и выпуск продуктов с более высокой добавленной стоимостью. На форуме стороны могут обсудить механизмы такой интеграции, что для Казахстана может превратиться в точку роста национальной промышленности.

Наконец, форум может укрепить сотрудничество в сферах цифровой торговли, образования и развития человеческого капитала. Кроме того Казахстан активно участвует в инициативе ЕС Global Gateway - стратегии Европейского союза, нацеленной на создание “умных”, экологичных и безопасных инфраструктурных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах по всему миру. В Казахстане эта стратегия сосредоточена на развитии стратегического партнерства в таких областях, как сырьевые ресурсы, аккумуляторные батареи и “зеленый” водород.

Участие в экономическом форуме "ЕС - Центральная Азия" открывает Казахстану большие возможности для устойчивого и сбалансированного роста. Это шанс для страны укрепить транспортные коридоры, что напрямую повлияет на увеличение транзитных доходов и расширение логистических маршрутов. Развитие переработки сырья позволит не только повысить добавленную стоимость продукции, но и привлечь "зеленые" инвестиции, что соответствует глобальным трендам устойчивого развития.

Институциональная и финансовая поддержка ЕС поможет улучшить инвестиционную привлекательность Казахстана, стабилизируя деловой климат и создавая более предсказуемую среду для иностранных инвесторов. Программы по развитию навыков и цифровой трансформации поспособствуют укреплению человеческого капитала и технологического потенциала Казахстана, ускоряя его интеграцию в международные экономические и производственные цепочки. Все это создает новые возможности для экономического роста и укрепления позиций Казахстана как в Центральной Азии, так и на мировой арене.