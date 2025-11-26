МТК «Север-Юг» открывает большие возможности для грузоперевозок — замминистра Ирана (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Международный транспортный коридор «Север-Юг» открывает большие возможности для стран региона в плане грузоперевозок.

Об этом в интервью Trend сказал заместитель министра дорог и городского развития Ирана, исполнительный директор Железнодорожной компании Джаббар Али Закери.

По его словам, Иран имеет со странами СНГ железнодорожный маршрут по шести направлениям. На востоке страны расположены Серахс, Лютфабад и Инчабурун, на Каспийском море — порты Амирабад и Каспиан, а на западе — железнодорожный терминал в Астаре. В дополнение имеется железная дорога, соединяющая через Джульфу с Нахчываном.

Закери отметил, что за последние 2-3 года был предпринят ряд шагов для расширения железнодорожного сотрудничества со странами СНГ. В частности, в рамках программ, выдвинутых на 83-м заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ в Баку, планируется в течение 3-4 лет расширить сотрудничество в сфере железнодорожных перевозок. В целом объём грузоперевозок по железной дороге между государствами-участниками СНГ и Ираном к настоящему времени увеличился до 5 млн тонн. Прогнозируется, что этот объём может быть увеличен до 15 млн тонн. Предусматривается увеличение грузоперевозок только через Астару на 2 млн тонн в год.

Заместитель министра добавил, что в рамках этих программ Иран планирует увеличить объём грузоперевозок из России в Иран до 5 млн тонн в год.

Закери отметил, что программы, направленные на создание железнодорожной инфраструктуры, отражают рост грузоперевозок. «Отрадно, что Азербайджан также предпринимает шаги по развитию железнодорожной инфраструктуры внутри страны. Это само по себе будет способствовать увеличению объёмов грузоперевозок по железной дороге», — сказал он.

По его словам, на данный момент выкуплено около 95% земель по проекту железной дороги Решт-Астара. "В настоящее время в среднем еженедельно выкупается 3 километра земли. Иран прогнозирует к 20 марта 2026 года полный выкуп земель, расположенных по маршруту железной дороги Решт-Астара. Российская компания проводит исследования по строительству железной дороги на выкупленных участках. Ожидается, что строительство этой железной дороги начнется после указанной даты. Всё это шаги, направленные на объединение этой железной дороги и завершение строительства коридора «Север-Юг». Однако до тех пор, пока эта железная дорога не будет построена, основное внимание уделяется перевозке грузов с железнодорожного терминала Астара до города Решт иранскими поездами и грузовиками. На сегодня между Ираном, Азербайджаном и Россией подписан меморандум о взаимопонимании по увеличению грузоперевозок указанным путем. Ожидается, что в ближайшее время объём грузоперевозок достигнет 5 миллионов тонн», — отметил Закери.

